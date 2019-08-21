"Станет легче дышать": синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра спадет жара

В Украине завтра без осадков.

Завтра на севере и западе Украины спадет жара / galleryua.com, viktort

В четверг, 22 августа, в большинстев регионов Украины ожидается сильный ветер. На юге, востоке и в центре сохранится жаркая погода.

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Такой прогноз опубликовали синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных регионах завтра будет свежее - до +23...+28 градусов. Также ослабнет жара в северных областях, там ожидается +25...+29 градусов.

Дождей не будет, разве что отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке.

В Киеве в четверг в течение дня ожидается +26...+28 градусов. Солнечно, сухо.

Напомним, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.