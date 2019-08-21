"Станет легче дышать": синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра спадет жара
В Украине завтра без осадков.
В четверг, 22 августа, в большинстев регионов Украины ожидается сильный ветер. На юге, востоке и в центре сохранится жаркая погода.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
Такой прогноз опубликовали синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В западных регионах завтра будет свежее - до +23...+28 градусов. Также ослабнет жара в северных областях, там ожидается +25...+29 градусов.
Дождей не будет, разве что отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке.
В Киеве в четверг в течение дня ожидается +26...+28 градусов. Солнечно, сухо.
Напомним, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+33°... +15°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+32°... +14°
- Львов+29°... +12°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+34°... +18°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+32°... +14°
- Симферополь+32°... +21°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+32°... +14°
- Харьков+32°... +16°
- Херсон+34°... +18°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+32°... +14°
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