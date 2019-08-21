Во многих регионах Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях.
В среду, 21 августа, во многих регионах Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"21 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
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