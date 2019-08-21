В Украине сегодня без осадков, местами жара до +33° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 августа, в Украине без осадков, во всех регионах будет жарко.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +32°.
В северных областях будет ясно. Температура до +30°. В центре без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+32°... +15°
- Киев+30°... +17°
- Кировоград+32°... +17°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +14°
- Львов+30°... +11°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+32°... +14°
- Симферополь+31°... +20°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +16°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+31°... +17°
- Черкассы+32°... +15°
- Чернигов+30°... +15°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:28
Закат19:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей