В Черновицкой области град разбил весь автопарк районной полиции (фото)

В городе Сторожинец непогода разрушила крыши школ, больниц и жилых домов.

В Черновицкой области град разбил автопарк районной полиции / УНИАН

В Черновицкой области местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный мощным ливнем с градом в городе Сторожинец.

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Как сообщил сегодня председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян в Facebook, внезапная непогода повредила весь автомобильный парк Сторожинецкого отдела полиции, также непогодой уничтожено 70% кровли здания Сторожинецкой СОШ №1, повреждена ее несущая конструкция и выбиты окна.

По словам чиновника, подобная ситуация возникла и в районной больнице, где дождь подтопил 4-й этаж помещения.

По информации пресс-службы управления ГСЧС в Черновицкой области, в результате непогоды повреждены кровли в целом четырех учебных заведений и крыши жилых домов на минимум 12-ти улицах райцентра.

По состоянию на утро 14 августа 26 населенных пунктов области остаются без электроснабжения, добавили в пресс-службе ГСЧС в области.

Последствия града в Черновицкой области / Facebook-страница Ивана Мунтяна

Последствия града в Черновицкой области / Facebook-страница Ивана Мунтяна

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сторожинецкой центральной районной больнице, в результате непогоды пострадала одна жительница Сторожинца, 1962 года рождения. У пострадавшей была ушибленная рана головы, состояние удовлетворительное. Жительницу осмотрели медики, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.