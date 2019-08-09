В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов

09:46, 9 августа 2019
1
0

В результате непогоды погиб один человек.

Иллюстративное фото / Думская
Иллюстративное фото / Думская

В ночь на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях.

В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Сумской области без электроэнергии остались 95 населенных пунктов, Киевской - 38, Черкасской - 26, Черниговской - 22, Житомирской - 21 и Кировоградской - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Ривенской области 8 августа в с. Постийное Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок, госпитализированный в больницу.

В Киевской области в с. Голодьки Тетиевского района в результате порывов ветра повреждена крыша школы на площади около 50 кв. м и кровли 10 частных домов. В г. Буча результате порывов ветра было повалено около 50 деревьев. Деревья с проезжей части города убраны, проезд обеспечен.

Напомним, в четверг, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ветер#непогода
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем до +27°
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +27°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Ривненской области пронесся смерч (видео) В Ривненской области пронесся смерч (видео)
12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме 12 человек стали жертвами тайфуна "Вифа" во Вьетнаме
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер и град В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер и град

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
52 %
749 мм
6.8 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять