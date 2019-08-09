В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов
В результате непогоды погиб один человек.
В ночь на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях.
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в Сумской области без электроэнергии остались 95 населенных пунктов, Киевской - 38, Черкасской - 26, Черниговской - 22, Житомирской - 21 и Кировоградской - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Ривенской области 8 августа в с. Постийное Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок, госпитализированный в больницу.
В Киевской области в с. Голодьки Тетиевского района в результате порывов ветра повреждена крыша школы на площади около 50 кв. м и кровли 10 частных домов. В г. Буча результате порывов ветра было повалено около 50 деревьев. Деревья с проезжей части города убраны, проезд обеспечен.
Напомним, в четверг, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом.
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