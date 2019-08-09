В Украине из-за непогоды обесточено более 200 населенных пунктов

В результате непогоды погиб один человек.

Иллюстративное фото / Думская

В ночь на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Сумской области без электроэнергии остались 95 населенных пунктов, Киевской - 38, Черкасской - 26, Черниговской - 22, Житомирской - 21 и Кировоградской - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Ривенской области 8 августа в с. Постийное Костопольского района из-за порывов ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб 1 человек и пострадал 1 ребенок, госпитализированный в больницу.

В Киевской области в с. Голодьки Тетиевского района в результате порывов ветра повреждена крыша школы на площади около 50 кв. м и кровли 10 частных домов. В г. Буча результате порывов ветра было повалено около 50 деревьев. Деревья с проезжей части города убраны, проезд обеспечен.

Напомним, в четверг, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом.