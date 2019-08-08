В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)
Во многих районах города поднялся штормовой ветер.
В четверг, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом.
Жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города поднялся штормовой ветер, а после начался сильный дождь.
Отметим, что по прогнозам Погода УНИАН, завтра в Киеве будет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.
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