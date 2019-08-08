В Киеве прошел мощный ливень с грозой и градом (видео)

15:53, 8 августа 2019
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Во многих районах города поднялся штормовой ветер.

Киеве накрыла непогода / www.instagram.com/apliambo
Киеве накрыла непогода / www.instagram.com/apliambo

В четверг, 8 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который сопровождался грозой и градом. 

Жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города поднялся штормовой ветер, а после начался сильный дождь.

Отметим, что по прогнозам Погода УНИАН, завтра в Киеве будет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.

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Теги: #Киев#погода#ливень
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