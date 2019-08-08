В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер и град

10:43, 8 августа 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В четверг, 8 августа, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, усиление ветра 15-20 м/сек, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов потеплеет.

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Теги: #погода#Град#штормовое предупреждение
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