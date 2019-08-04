До +32º в начале месяца и заморозки в конце: прогноз погоды на август
В первые две недели августа термометры будут показывать +26…+32ºС.
Третий летний месяц по долгосрочным прогнозам будет достаточно теплым. Днем до +30ºС.
Об этом сообщает "Метеопрог".
Дождливая и нежаркая: синоптики рассказали, какой будет погода в августе
В первые две недели августа термометры будут показывать +26…+32ºС. Теплее будет на востоке и юге страны. Более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. Прогнозируется значительная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.
Со второй половины месяца жара отступит. Дневная температура воздуха составит от +24 до +26ºС. Также ожидается учащение осадков.
По климатическим нормам, для нашей страны средняя температура в заключительный летний месяц составляет +17…23°С. К концу августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки.
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Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:51 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:12
Закат20:18
Видимость:16 км
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