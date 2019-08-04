До +32º в начале месяца и заморозки в конце: прогноз погоды на август

В первые две недели августа термометры будут показывать +26…+32ºС.

Иллюстрация REUTERS

Третий летний месяц по долгосрочным прогнозам будет достаточно теплым. Днем до +30ºС.

Об этом сообщает "Метеопрог".

Читайте также Дождливая и нежаркая: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

В первые две недели августа термометры будут показывать +26…+32ºС. Теплее будет на востоке и юге страны. Более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. Прогнозируется значительная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.

Со второй половины месяца жара отступит. Дневная температура воздуха составит от +24 до +26ºС. Также ожидается учащение осадков.

По климатическим нормам, для нашей страны средняя температура в заключительный летний месяц составляет +17…23°С. К концу августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки.