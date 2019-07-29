В Киеве завтра ожидается гроза, температура днем до +26°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+33°... +21°
- Ивано-Франковск+31°... +17°
- Киев+31°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +19°
- Львов+31°... +17°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+32°... +18°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+32°... +16°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+32°... +18°
- Чернигов+31°... +16°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:54 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:07
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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