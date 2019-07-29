В Киеве завтра ожидается гроза, температура днем до +26°

17:00, 29 июля 2019
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°. 

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#Гроза
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