В Киеве завтра ожидается гроза, температура днем до +26°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +26°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:20, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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