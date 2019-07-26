В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +26°
Вечером в столице до +21°
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +26°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:15, а зайдет в 20:52.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +15°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+25°... +15°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +15°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+28°... +14°
- Луганск+24°... +15°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+26°... +16°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+23°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+21°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 18 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:63 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:04
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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