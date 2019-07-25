Рекордную жару в Европе показали из космоса (фото)
На этой неделе в ряде стран Европы установилась рекордная жара с температурой, превышающей +40 градусов.
Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордная жара в Европе из космоса.
В Польше из-за жары мелеют реки
Снимок, составлен на основе данных с радиометра Sentinel-3, опубликован на сайте международной организации.
В кадре зафиксирована температура земной поверхности: особенно высокая наблюдается во Франции, Испании и Италии.
Как сообщала Погода УНИАН, в Германии побит рекорд максимальной температуры - в Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°. Во Франции объявили "красный" уровень опасности из-за 40-градусной жары.
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