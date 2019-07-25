Во Франции объявили "красный" уровень опасности из-за 40-градусной жары

12:50, 25 июля 2019
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Такие меры приняли впервые за всю историю метеонаблюдений.

Жара во Франции / REUTERS
Жара во Франции / REUTERS

На территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. 

Европа страдает от аномальной жары (видео)

Такие меры приняли из-за того, что разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов, передает Euronews

Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Как полагает старший синоптик МетеоФранс Патрик Галуа, "если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений".

По прогнозам, в Париже жара побьет очередной рекорд: в центре города будет не меньше 40 градусов тепла, та же картина будет в Лилле, Руане и Страсбурге.

Напомним, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, из-за жары обмелела.

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Теги: #погода#жара#Франция
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