Во Франции объявили "красный" уровень опасности из-за 40-градусной жары
Такие меры приняли впервые за всю историю метеонаблюдений.
На территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги.
Европа страдает от аномальной жары (видео)
Такие меры приняли из-за того, что разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов, передает Euronews.
Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.
Как полагает старший синоптик МетеоФранс Патрик Галуа, "если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений".
По прогнозам, в Париже жара побьет очередной рекорд: в центре города будет не меньше 40 градусов тепла, та же картина будет в Лилле, Руане и Страсбурге.
Напомним, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, из-за жары обмелела.
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