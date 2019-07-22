Синоптики предупреждают украинцев о грозах (карта)

09:42, 22 июля 2019
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Гроз не будет на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

В понедельник, 22 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются грозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 июля днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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Теги: #погода#Гроза
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