Синоптики предупреждают украинцев о грозах (карта)

Гроз не будет на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

В понедельник, 22 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются грозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 июля днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.