Синоптики предупреждают украинцев о грозах (карта)
Гроз не будет на юге и востоке Украины.
В понедельник, 22 июля, в большинстве регионов Украины ожидаются грозы.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"22 июля днем в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.
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