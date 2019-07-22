Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +35°
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +26°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +24°. В центре пройдут дожди, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+32°... +16°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+26°... +15°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +14°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +18°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+30°... +19°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:85 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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