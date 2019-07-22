Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

На юге температура до +35°

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +26°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +24°. В центре пройдут дожди, температура до +32°.

Прогноз на 22 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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