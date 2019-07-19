Вблизи Афин произошло мощное землетрясение
Землетрясение ощущалось во многих домах.
В пятницу, 19 июля, вблизи Афин (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5,3, которое вызвало панику среди населения.
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Землетрясение ощущалось во многих домах. Очевидцы говорят, было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, сообщает Euronews.
Очаг землетрясения находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула.
Напомним, в четверг, 18 июля, у берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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