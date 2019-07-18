В 11 областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается на востоке, юге и в центре Украины.
В четверг, 18 июля, в 11 областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.
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