В 11 областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:43, 18 июля 2019
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Пожарная опасность ожидается на востоке, юге и в центре Украины.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В четверг, 18 июля, в 11 областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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