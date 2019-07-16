Два человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

15:36, 16 июля 2019
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Более 2 тысяч человек были экстренно эвакуированы.

Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS
Последствия землетрясения в Индонезии / REUTERS

Два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в провинции Северное Малуку в Индонезии.

Индонезию сотрясло мощное землетрясение

Более 2 тысяч человек были экстренно эвакуированы, около 60 домов и 2 моста разрушены, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Агуса Вибово.

Часть дорог в районах бедствия разрушена, что оказывает определенное влияние на спасательные операции. Тем не менее, спасателям удалось пробраться в районы бедствия морским и воздушным путями.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, пострадали более 243 тысяч человек. 

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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