Более 240 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Китае

13:54, 21 июня 2019
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13 человек погибли.

Последствия землетрясения в Китае / REUTERS
Последствия землетрясения в Китае / REUTERS

В результате землетрясения, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая, пострадали более 243 тысяч человек. 

Число жертв землетрясения в Китае возросло до 13 человек

13 человек погибли и 220 получили травмы, 153 раненных проходят лечение в больницах, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

По последним данным, более 52 тыс. человек были эвакуированы из районов бедствий, свыше 20 тыс. домов разрушились или получили серьезные повреждения.

На поисково-спасательные работы были направлено более 3,1 тыс. человек.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 18 июня у северо-восточных берегов Японии, пострадали 26 человек.

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Теги: #землетрясение#Китай
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