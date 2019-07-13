В странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных дождей

22:40, 13 июля 2019
87
0

В Непале погибли не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6. Еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

REUTERS
REUTERS

В странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни.

Юго-западный Китай пострадал от сильных ливней

Сегодня особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии, сообщает Deutsche Welle.

В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибли не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.

Еще десятки людей числятся пропавшими без вести, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах. Кроме того, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь. Дожди важны для сельского хозяйства региона, однако они часто наносят большой ущерб. Каждый год в результате наводнений погибают сотни людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Азия#оползень#наводнения#ливни
Читайте также
На пляже в Одессе пронесся смерч (видео) На пляже в Одессе пронесся смерч (видео)
Юго-западный Китай пострадал от сильных ливней Юго-западный Китай пострадал от сильных ливней
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы (карта)
Семь человек погибли в результате схода оползня в Мексике Семь человек погибли в результате схода оползня в Мексике
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +21° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +21°
Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
64 %
751 мм
3.4 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять