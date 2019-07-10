Из-за наводнений в лагере беженцев в Бангладеш 2700 человек были вынуждены покинуть свои жилища

Пострадал лагерь Кокс-Базар.

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Лагерь беженцев Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш пострадал от сильных наводнений, 2700 людей были вынуждены покинуть свои жилища.

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Сейчас сотрудники ООН и сотни беженцев пытаются укрепить размытые дождями склоны, передает Xinhua со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархана Хака.

"Всемирная продовольственная программа заявила сегодня, что проливные дожди в поселении Кокс-Базар, в котором проживают беженцы рохинджа, заставили 2700 человек покинуть свои жилища", - сообщил он.

По его словам, Всемирная продовольственная программа "предоставила дополнительную продовольственную помощь 6000 людям и с помощью сотен беженцев прилагают усилия, чтобы укрепить склоны".

Напомним, проливной дождь затопил Вашингтон (округ Колумбия) и его пригороды в штатах Мэриленд и Вирджиния.