В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +19°

Завтра в столице похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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