В Киеве завтра пройдет ливень, температура до +19°
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.
На жару не рассчитывайте: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+22°... +12°
- Донецк+25°... +12°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+24°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+17°... +11°
- Тернополь+18°... +10°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+25°... +14°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:75 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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