В Киеве завтра без осадков, днем температура до +21°

17:00, 8 июля 2019
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Вечером в столице до +17°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 июля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:55, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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