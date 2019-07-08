В Киеве завтра без осадков, днем температура до +21°

Вечером в столице до +17°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 июля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:55, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди.

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