В Украину возвращается жара: температура поднимется до +35° (карта)

08:00, 1 июля 2019
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В большинстве областей сегодня солнечно и без осадков.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По данным Погода УНИАН, сегодня, 1 июля, в Украину вернется жаркая и солнечная погода, местами температура поднимется до +35°.

Погода на сегодня в Украине. На востоке страны облачно с прояснениями, днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью +17° ...+21°.

В Украине ожидают более +30°: синоптики предупредили об опасности пожаров

Жителям южных областей синоптики прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Температура днем до +35°, ночью до +21°.

На западе Украины преимущественно солнечно. Днем температура поднимется до +34°, ночью - +16°...+19°.

В северных областях без осадков. Днем воздух прогреется до +32°, ночью до +19°.

В центральных регионах также солнечно.Температура днем +31°...+33°, ночью до +21°.

Погода в Украине на 1 июля / УНИАН
Погода в Украине на 1 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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Теги: #жара#погода в Украине
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