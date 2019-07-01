В Украину возвращается жара: температура поднимется до +35° (карта)
В большинстве областей сегодня солнечно и без осадков.
По данным Погода УНИАН, сегодня, 1 июля, в Украину вернется жаркая и солнечная погода, местами температура поднимется до +35°.
Погода на сегодня в Украине. На востоке страны облачно с прояснениями, днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью +17° ...+21°.
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Жителям южных областей синоптики прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Температура днем до +35°, ночью до +21°.
На западе Украины преимущественно солнечно. Днем температура поднимется до +34°, ночью - +16°...+19°.
В северных областях без осадков. Днем воздух прогреется до +32°, ночью до +19°.
В центральных регионах также солнечно.Температура днем +31°...+33°, ночью до +21°.
Согласно народному прогнозу, 1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +19°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+32°... +19°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+33°... +16°
- Киев+32°... +20°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+29°... +19°
- Луцк+33°... +17°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+29°... +21°
- Ровно+33°... +16°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+29°... +19°
- Тернополь+31°... +18°
- Харьков+30°... +21°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+32°... +18°
- Черновцы+34°... +18°