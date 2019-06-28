Погода на выходные: в Украине резко похолодает, преимущественно без осадков (карта)
Температура в разных регионах резко снизится сразу на 7-10 градусов.
На выходные жара в Украине наконец-то окончательно спадет. Температура в разных регионах резко снизится сразу на 7-10 градусов.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, +15°...+25°.
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Во Львове в субботу облачно, ночью +12°, днем +21°. В воскресенье солнечно, +16°…+28°.
В Луцке на выходных без осадков. В субботу температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье ночью +17°, днем +28°.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+19°. В воскресенье переменная облачность, температура +15°... +24°.
В Одессе на выходных сохранится жаркая погода, но ночи будут прохладные. В субботу температура ночью +13°, днем до +27°. В воскресенье столбики термометров тоже поднимутся до +27°.
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Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье +13°...+21°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +13°...+23°.
В Симферополе завтра тоже похолодает, +11°...+24°. В воскресенье +14°...+23°, облачно, без осадков.
В Мариуполе в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье пасмурно, температура до +24°.
В Краматорске в субботу солнечная погода, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье облачно температура, до +22°.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье +11°...+23°, пасмурно.
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Погода на курортах Украины
В Буковеле на выходных облачно с прояснениями. В субботу температура ночью опустится до +6°, днем до +17°. В воскресенье ночью +10°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье солнечно. Температура ночью +19°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Сваляве на выходных также без осадков. В субботу и воскресенье температура поднимется максимум до +27°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +23°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.
В Бердянске на выходных пасмурно. В субботу температура до +32°, в воскресенье +21° …+33°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+28°... +11°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+25°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +12°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+20°... +14°