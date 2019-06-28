Погода на выходные: в Украине резко похолодает, преимущественно без осадков (карта)

Температура в разных регионах резко снизится сразу на 7-10 градусов.

Иллюстрация / REUTERS

На выходные жара в Украине наконец-то окончательно спадет. Температура в разных регионах резко снизится сразу на 7-10 градусов.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +21°. В воскресенье переменная облачность, +15°...+25°.

Читайте также Погода на День Конституции: дожди принесут в Украину прохладу

Во Львове в субботу облачно, ночью +12°, днем +21°. В воскресенье солнечно, +16°…+28°.

В Луцке на выходных без осадков. В субботу температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье ночью +17°, днем +28°.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+19°. В воскресенье переменная облачность, температура +15°... +24°.

В Одессе на выходных сохранится жаркая погода, но ночи будут прохладные. В субботу температура ночью +13°, днем до +27°. В воскресенье столбики термометров тоже поднимутся до +27°.

Читайте также Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео)

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье +13°...+21°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +13°...+23°.

В Симферополе завтра тоже похолодает, +11°...+24°. В воскресенье +14°...+23°, облачно, без осадков.

В Мариуполе в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье пасмурно, температура до +24°.

Погода на 29 июня / УНИАН

Погода на 30 июня / УНИАН

В Краматорске в субботу солнечная погода, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье облачно температура, до +22°.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью +9°, днем +23°. В воскресенье +11°...+23°, пасмурно.

Читайте также "Разочарует дождями": народный синоптик дал прогноз погоды на июль

Погода на курортах Украины

В Буковеле на выходных облачно с прояснениями. В субботу температура ночью опустится до +6°, днем до +17°. В воскресенье ночью +10°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье солнечно. Температура ночью +19°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Сваляве на выходных также без осадков. В субботу и воскресенье температура поднимется максимум до +27°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +23°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Бердянске на выходных пасмурно. В субботу температура до +32°, в воскресенье +21° …+33°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.