На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Две области Украины лишены электроснабжения в результате погодных условий / фото УНИАН

Из-за непогоды в Украине обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины.

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«В ночь с 22 на 23 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 65 населенных пунктов в двух областях: Винницкой - 12 и Житомирской – 53», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине сегодня, 23 июня, будет жаркой. Только западные регионы ожидают комфортные температурные отметки, которые будут колебаться в пределах от +25 до +29 градусов.