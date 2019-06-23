На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов

11:23, 23 июня 2019
46
0

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Две области Украины лишены электроснабжения в результате погодных условий / фото УНИАН
Две области Украины лишены электроснабжения в результате погодных условий / фото УНИАН

Из-за непогоды в Украине обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины.

Когда спадет жара в Киеве и уменьшатся вредные примеси в воздухе - в ГСЧС дали прогноз

«В ночь с 22 на 23 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 65 населенных пунктов в двух областях: Винницкой - 12 и Житомирской – 53», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине сегодня, 23 июня, будет жаркой. Только западные регионы ожидают комфортные температурные отметки, которые будут колебаться в пределах от +25 до +29 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода#обесточивание
Читайте также
На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов
Сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси (видео) Сильный ливень затопил американский штат Нью-Джерси (видео)
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров Канада пострадала от снегопадов и лесных пожаров
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных регионах Украины Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных регионах Украины
В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31° В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
49 %
755 мм
3.3 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять