На Винничине и Житомирщине из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Из-за непогоды в Украине обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины.
Когда спадет жара в Киеве и уменьшатся вредные примеси в воздухе - в ГСЧС дали прогноз
«В ночь с 22 на 23 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 65 населенных пунктов в двух областях: Винницкой - 12 и Житомирской – 53», - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине сегодня, 23 июня, будет жаркой. Только западные регионы ожидают комфортные температурные отметки, которые будут колебаться в пределах от +25 до +29 градусов.
Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+31°... +21°
- Донецк+34°... +21°
- Житомир+28°... +18°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+26°... +17°
- Киев+32°... +20°
- Кировоград+30°... +18°
- Луганск+35°... +22°
- Луцк+22°... +17°
- Львов+23°... +17°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+30°... +22°
- Ровно+23°... +17°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+32°... +19°
- Тернополь+25°... +17°
- Харьков+33°... +23°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+31°... +17°
- Черновцы+27°... +18°