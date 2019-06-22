В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Во время гроз в западных регионах возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.
Погода в Украине в воскресенье, 23 июня, будет жаркой. Только западные регионы ожидают комфортные температурные отметки, которые будут колебаться в пределах от +25 до +29 градусов.
В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня
Все потому, что эти области омоют обильные дожди, которые будут идти и днем, и ночью. Кратковременные грозы прольются лишь на Житомирщине и Винниччине. На остальной территории Украины – сильная жара.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Выходными летняя жара продлится в Украине. Даже, я бы сказала, сильная жара. В течение дня воздух раскалится до +31...+36 градусов. В западных областях ожидается +28...+32 градуса", – отмечает она.
Во время гроз в западных регионах возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.
В Киеве 23 июня воздух прогреется до +31...+33 градусов, возможны кратковременные грозы.
Жара в Украине, вероятнее всего, спадет уже 25 июня.
Прогноз погоды на воскресенье, 23 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +31...+33
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +31...+33
Суммы – +31...+33
Полтава – +31...+33
Днепр – +31...+33
Запорожье – +31...+33
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +32...+34
Киев – +31...+33
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+35°... +21°
- Донецк+32°... +22°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+35°... +22°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+33°... +21°
- Кировоград+35°... +19°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+24°... +18°
- Львов+24°... +16°
- Николаев+35°... +20°
- Одесса+33°... +20°
- Полтава+34°... +21°
- Ровно+24°... +17°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+33°... +21°
- Тернополь+24°... +17°
- Харьков+34°... +23°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+25°... +16°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+33°... +19°
- Черновцы+28°... +18°