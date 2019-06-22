В Украине завтра будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Во время гроз в западных регионах возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.

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Погода в Украине в воскресенье, 23 июня, будет жаркой. Только западные регионы ожидают комфортные температурные отметки, которые будут колебаться в пределах от +25 до +29 градусов.

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Все потому, что эти области омоют обильные дожди, которые будут идти и днем, и ночью. Кратковременные грозы прольются лишь на Житомирщине и Винниччине. На остальной территории Украины – сильная жара.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Выходными летняя жара продлится в Украине. Даже, я бы сказала, сильная жара. В течение дня воздух раскалится до +31...+36 градусов. В западных областях ожидается +28...+32 градуса", – отмечает она.

Во время гроз в западных регионах возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 23 июня воздух прогреется до +31...+33 градусов, возможны кратковременные грозы.

Жара в Украине, вероятнее всего, спадет уже 25 июня.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Суммы – +31...+33

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34

Киев – +31...+33