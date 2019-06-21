Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в отдельных регионах Украины
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В пятницу, 21 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня температура до +31°, без осадков
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
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- Донецк+34°... +19°
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- Луганск+33°... +17°
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- Львов+27°... +17°
- Николаев+33°... +20°
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