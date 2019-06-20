В Киеве завтра без осадков, днем жара до +31°

17:00, 20 июня 2019
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Вечером в столице до +26°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут доджи с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#жара
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