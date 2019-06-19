В Киеве сегодня температура до +29°, без осадков
В столице сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+27°... +17°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+28°... +16°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+29°... +18°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+26°... +17°
- Николаев+31°... +20°
- Одесса+33°... +22°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+30°... +20°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:90 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:64 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:16 км
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