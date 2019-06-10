Три человека погибли в результате шторма "Мигель" во Франции

15:05, 10 июня 2019
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Один человек считается пропавшим без вести.

Францию накрыл шторм "Мигель" / twitter.com/TVVendee
Францию накрыл шторм "Мигель" / twitter.com/TVVendee

Жертвами шторми "Мигель" во Франции стали три человека, еще один считается пропавшим без вести.

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В городе Ле-Сабль-д’Олон из-за шторма затонуло два судна. Быстроходный катер Службы спасения на море оказывал помощь терпящей бедствие рыбацкой шхуне. В результате происшествия погибли 3 спасателей, еще четверым удалось выбраться на берег. Без вести пропавшим остается 1 рыбак, передает Stormnews со ссылкой на France Bleu Loire Océan.

Отмечается, что на побережье продолжаются поисковые работы.

Ранее "Мигель" обрушился на север Португалии и северо-запад Испании.

Напомним, в штате Виктория (Австралия) сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям.

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Теги: #погода#шторм#Франция
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