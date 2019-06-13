В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°
Вечером в столице до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.
Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.
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- Винница+30°... +18°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+30°... +19°
- Луганск+35°... +17°
- Луцк+32°... +18°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+30°... +21°
- Одесса+34°... +22°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+30°... +17°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+30°... +15°
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- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +21°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:77 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:57 %
Восход:05:43
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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