В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°

08:30, 13 июня 2019
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Вечером в столице до +26°.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

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Теги: #Киев#погода
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