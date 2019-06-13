В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°

Вечером в столице до +26°.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

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