В Киеве завтра температура до +31°, без осадков

В столице сохраняется жаркая погода.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

Читайте также Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.