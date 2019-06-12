В Киеве завтра температура до +31°, без осадков
В столице сохраняется жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.
Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+34°... +20°
- Донецк+32°... +20°
- Житомир+31°... +19°
- Запорожье+33°... +22°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+34°... +20°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+29°... +17°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+32°... +20°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+34°... +21°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+32°... +18°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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