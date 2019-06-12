В Киеве завтра температура до +31°, без осадков

17:00, 12 июня 2019
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В столице сохраняется жаркая погода.

В Киеве завтра будет жарко / УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

Сухо и очень жарко: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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