На севере Индии установилась жара до +45 градусов (видео)
Дороги буквально плавятся от высоких температур.
На севере Индии установилась сильная жара, температура достигает +45 градусов.
Дороги там буквально плавятся от высоких температур, говорится в сюжете ТСН.
Погодные службы в стране фиксируют рекордные показатели. Ожидается, что температура может повыситься до +50 градусов.
До +45 градусов: Север Индии страдает от палящего солнца
Напомним, в результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека.
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