На севере Индии установилась жара до +45 градусов (видео)

Дороги буквально плавятся от высоких температур.

Иллюстрация / REUTERS

На севере Индии установилась сильная жара, температура достигает +45 градусов.

Дороги там буквально плавятся от высоких температур, говорится в сюжете ТСН.

Погодные службы в стране фиксируют рекордные показатели. Ожидается, что температура может повыситься до +50 градусов.

Напомним, в результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека.