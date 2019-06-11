На севере Индии установилась жара до +45 градусов (видео)

11:57, 11 июня 2019
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Дороги буквально плавятся от высоких температур.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На севере Индии установилась сильная жара, температура достигает +45 градусов. 

Дороги там буквально плавятся от высоких температур, говорится в сюжете ТСН.

Погодные службы в стране фиксируют рекордные показатели. Ожидается, что температура может повыситься до +50 градусов.

Напомним, в результате аномальной жары, которая установилась в Японии, погибли четрые человека. 

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Теги: #Индия#погода#жара
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