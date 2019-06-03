В Китае шесть человек погибли в результате схода оползня

10:45, 3 июня 2019
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Сход оползня произошел в деревне Даганпин.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В китайской провинции Гуандун шесть человек погибли в результате схода оползня. 

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Сход оползня произошел в деревне Даганпин города Янцзян. 2 июня в около 02:30 оползень обрушился на трехэтажное жилое здание, построенное из железобетона непосредственно у горы, передает Синьхуа

Во время оползня в здании находилось 14 человек, восемь из них смогли спастись , шестеро оказались погребенными.

После инцидента на место прибыли более 300 сотрудников спасательных и правоохранительных структур, а также медики, экологи и пожарные.

Напомним, 19 человек погибли, пять получили ранения в результате схода оползня в юго-западной колумбийской провинции Каука.

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Теги: #погода#Китай#оползень
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