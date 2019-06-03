В Китае шесть человек погибли в результате схода оползня
Сход оползня произошел в деревне Даганпин.
В китайской провинции Гуандун шесть человек погибли в результате схода оползня.
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Сход оползня произошел в деревне Даганпин города Янцзян. 2 июня в около 02:30 оползень обрушился на трехэтажное жилое здание, построенное из железобетона непосредственно у горы, передает Синьхуа.
Во время оползня в здании находилось 14 человек, восемь из них смогли спастись , шестеро оказались погребенными.
После инцидента на место прибыли более 300 сотрудников спасательных и правоохранительных структур, а также медики, экологи и пожарные.
Напомним, 19 человек погибли, пять получили ранения в результате схода оползня в юго-западной колумбийской провинции Каука.
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