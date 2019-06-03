Весна 2019 года в Киеве вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений
Средняя температура воздуха составила +10,9º.
Весна-2019 в Киеве заняла четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.
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Средняя температура воздуха составила +10,9º, что на 2,7° выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Все месяцы весны были теплее климатической нормы. Март имел наибольшее отклонение от нормы - аж 4,4°, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено 4 температурных рекорда.
Холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда температура после полудня поднялась до +27,7°.
Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+29°... +18°
- Донецк+28°... +19°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+27°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+23°... +17°
- Одесса+25°... +18°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+27°... +18°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+24°... +15°