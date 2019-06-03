Весна 2019 года в Киеве вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха составила +10,9º.

Весна в Киеве была теплее нормы / Фото УНИАН

Весна-2019 в Киеве заняла четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

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Средняя температура воздуха составила +10,9º, что на 2,7° выше климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Все месяцы весны были теплее климатической нормы. Март имел наибольшее отклонение от нормы - аж 4,4°, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено 4 температурных рекорда.

Холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда температура после полудня поднялась до +27,7°.

Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.