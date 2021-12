Что посмотреть на выходных: "Реальная любовь", спецвыпуски "Гарри Поттера" и "Доктора Кто"

В канун Нового года "большие" и "малые" экраны принесли киноманам полный набор тематического зрелища. Так, в кинотеатрах покажут вечную классику – рождественскую романтическую комедию "Реальная любовь" 2003 года, а онлайн можно будет посмотреть сатиру на уходящий год "Смерть 2021-му" и спецвыпуски "Гарри Поттера" и "Доктора Кто". С какими фильмами и сериалами еще можно будет скоротать долгие выходные после новогодних празднований, читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 30 декабря

Праздничная неделя на рубеже 2021-2022 годов прогнозируемо окажется весьма спокойной в плане новинок на "больших экранах". Так что вынуждены констатировать, что главной новинкой недели в кинотеатрах на этой неделе станет представитель довольно специфического жанра – украинская комедия "Звезды по обмену" / "Зірки за обміном" (Украина, 2021). Да не абы какой, а с вездесущими Олей Поляковой и Михаилом Хомой, он же DZIDZIO, в главных ролях…

Сюжет картины банален до ужаса – двое персонажей, которые ненавидят друг друга, однажды меняются телами. На этой раз этими несчастными станут извечные соперники, звезды шоу-бизнеса Поля Молякова и Фома Михайловский. Чтобы вернуть свои жизни назад, им придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента, аккурат накануне новогодних праздников.

Судя по трейлеру, особо оригинальных или высокоинтеллектуальных шуток здесь не предвидится… Но, возможно, это именно тот фильм, который можно посмотреть в кинотеатре где-нибудь там 1-2 января, все еще пребывая в "алкогольно-оливьешечном угаре", лишь бы только вырваться из-за стола…

Но даже если в таком состоянии вы не готовы смотреть вышеупомянутое творение, всегда можно вернуться к классике – с 30 декабря в украинских кинотеатрах покажут одну из главных новогодних романтических комедий всех времен и народов "Реальная любовь" / Love Actually (Великобритания, США, 2003).

Сюжет фильма состоит из девяти историй, которые параллельно развиваются в конце 2003 года, начинаясь за 5 недель до Рождества. Кульминация всех сюжетов приходится на сочельник, когда действие фильма причудливым образом переплетает между собой всех персонажей.

Примечательно, что хоть картина и собрала огромное количество мега-популярных на момент ее выхода звезд – Хью Грант, Колин Ферт, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лиам Нисон, Клаудия Шиффер, Билли Боб Торнтон, Билл Найи, Роуэн Аткинсон, Мартин Фримен и многие другие – главными героями картины являются абсолютно все персонажи.

Ах да, и не забудьте послушать в новогоднюю ночь этот шедевр!

Продолжит парад праздничных фильмов семейная комедия "Большой красный пес Клиффорд" / Clifford the Big Red Dog (США, 2021), снятая по мотивам мирового бестселлера. В центре сюжета – очаровательный пес Клиффорд, который живет в обычной семье. Однажды, благодаря безграничной любви и заботе, маленький красный щенок вымахал до гигантских размеров. Необычное существо сразу привлекает внимание жадной корпорации, задумавшей что-то очень плохое, и теперь вместе со своими двуногими друзьями Клиффорд должен сорвать их коварные планы.

Интересно, что в разработку фильма компания Paramount Pictures вложила целых 64 миллиона долларов, а за постановку отвечал режиссер Уолт Беккер, в чьем послужном списке такие киноработы, как "Король вечеринок", "Реальные кабаны" и "Так себе каникулы", а также мультфильм "Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение".

Что нового онлайн с 30 декабря

А вот на "малых экранах" накануне длинных выходных ожидается куда больше новинок – оно и не удивительно, ведь далеко не все будут в состоянии вытянуть себя из дома после бурной новогодней ночи.

Так, еще 27 декабря Netflix выпустил мокьюментари "Смерть 2021-му" / Death to 2021 (США, Великобритания, 2021), в котором события уходящего года представлены в псевдодокументальном стиле с элементами черной комедии.

Впервые проект был реализован год назад создателями "Черного зеркала" Чарли Брукером и Аннабель Джонс. Несуществующие пародийные персонажи в исполнении таких звезд, как Сэмюэл Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Джо Кири, Кумэйл Нанджиани, Кристин Милиоти и других, в карикатурной форме вспоминали знаковые события 2020 года, который выдался очень нелегким для многих. И вот, вопреки ожиданиям многих, 2021 год особо легче не стал, наоборот принеся еще больше новых вызовов. А потому неудивительно, что герои вернулись с новой порцией колкого юмора!

Еще одна новинка недели от Netflix – драма "Незнакомая дочь" / The Lost Daughter (США, Греция, 2021). Картина стала режиссерским дебютом для актрисы Мэгги Джилленхол ("Донни Дарко", "Секретарша", "Сумасшедшее сердце"), и сразу принесла ей хвалебные оды на новом поприще. Так, мировая премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале 3 сентября 2021 года, где новоиспеченный режиссер получила Приз за лучший сценарий.

Фильм снят по мотивам одноименной новеллы Элены Ферранте и рассказывает о британском профессоре итальянской литературы, 48-летней Леде Карузо, которая сняла квартиру на греческом острове Спеце, чтобы провести там отпуск. Она наслаждается пустым пляжем в начале сезона, попутно флиртуя сразу с несколькими мужчинами. Однако спокойствие ее отпуска на острове резко заканчивается с приездом шумной и вульгарной семьи из Нью-Йорка, которая переезжает на огромную виллу прямо на побережье. Однажды днем ее внимание привлекает загорающая Нина, потрясающе привлекательная молодая мать. Благодаря этой встрече Леда вспоминает о своих собственных детях.

Главные роли в фильме исполнили одна из лучших британских актрис современности Оливия Колман ("Фаворитка", "Отец", "Корона") и звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Также в фильме снялись Питер Сарсгаард, Пол Мескал, Оливер Джексон-Коэн и Эд Харрис.

Среди сериальных новинок от Netflix – 4 сезон комедийного боевика "Кобра Кай" / Cobra Kai (США, 2018-), основанного на фильме 1984 года "Парень-каратист". В центре сюжета – повзрослевшие герои первого фильма Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Маччио) и Джонни Лоуренс (Уильям Забка). Если первый стал успешным владельцем сети автосалонов, то второй, некогда представитель "золотой молодежи" и успешный спортсмен, ныне опустился и перебивается случайным заработками. Когда Лоуренс решает открыть школу карате под названием "Кобра Кай" с такой же жесткой и бескомпромиссной философией, которой она была известна ранее, ЛаРуссо не может остаться в стороне. Параллельно раскрываются характеры других персонажей: сына Лоуренса – Робби, талантливого ученика Джонни – Мигеля и дочери ЛаРуссо – Саманты. В новом сезоне главных героев, которым придется работать вместе, ожидают высокие ставки на крупном турнире по единоборствам. Все 10 эпизодов 4 сезона станут доступны на сервисе 31 декабря.

Еще одна сериальная новинка недели от Netflix – детективный сериал "Прошлое не отпустит" / Stay Close (Великобритания, 2021), восемь эпизодов которого выйдут 31 декабря. В центре сериала, снятого по одноименному роману Харлана Кобена – трое человек, живущих комфортной жизнью, у которых есть кое-что общее: каждый из них скрывает темные секреты, о которых не знают даже самые близкие люди. Меган – работающая мать троих детей, Рэй – многообещающий фотограф-документалист, оказавшийся в тупике, а детектив Брум - одержим расследованием дела о пропавшем без вести человеке. Однажды старая подруга сообщает Меган шокирующую новость, которая затрагивает всех трех персонажей, и теперь разрушительное прошлое возвращается и настигает героев.

Главные роли в сериале исполнили Ричард Армитидж (трилогия "Хоббит", "Берлинская резидентура"), Джеймс Несбитт (трилогия "Хоббит", "Кориолан") и Хуш Дзямбо ("Торчвуд", "Хорошя жена"). Также в проекте задействованы Эдди Иззард ("Двенадцать друзей Оушена", "Ганнибал") и Сара Пэриш ("Атлантида", "Медичи").

Ну а фанатов франшизы "Звездные войны" порадует сериал "Книга Бобы Фетта" / The Book of Boba Fett (США, 2021), первый эпизод которого вышел 29 декабря на Disney+. Сериал является спин-оффом "Мандалорца" и будет вращаться вокруг охотника за головами Бобы Фетта, роль которого вновь исполнил Темуэра Моррисон ("Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов", "Мндалорец"). Собственно, чтобы быть в теме сериала – рекомендуем вам освежить свои познания в плане этих трех проектов.

В то же время 1 января 2022 год HBO Max покажет спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" / Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Великобритания, 2022). Впрочем, если вы надеялись узнать, как сложилась судьба любимых героев поттерианы, то не спешите радоваться – по аналогии с возвращением "Друзей", HBO Max подготовил документальный фильм о том, как создавалась так полюбившаяся многим кинофраншиза, приуроченный к 20-летию со дня выхода картины "Гарри Поттер и философский камень" (2001).

Впрочем, судя по трейлеру, все будет очень даже мило. В частности, зрителей ждут абсолютно новые интервью и беседы с актерами и другими участниками съемочного процесса, стилизованные под атмосферу поттерианы. Уже известно, что в фильме появятся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Том Фелтон, Эванна Линч, Мэтью Льюис, Робби Колтрейн, Марк Уильямс, а также автор книг о Поттере Джоан Роулинг, попавшая в последнее время в немилость из-за обвинений в трансфобии.

Кроме того, 1 января 2022 года BBC One традиционно выпустит новогодний спецвыпуск популярного научно-фантастического сериала "Доктор Кто" / Doctor Who (Великобритания, 1963-). Эпизод, получивший название "Канун далеков" / Eve of the Daleks, станет первым из трех спецвыпусков, которые выйдут в 2022 году и станут последними для Джоди Уиттакер в роли Доктора и Криса Чибнелла в качестве главного сценариста и исполнительного продюсера, которого сменит Расселл Ти Дейвис, возродивший "Доктора Кто" в 2005 году и занимавшейся сериалом на протяжении 4 сезонов.

В центре сюжета спецвыпуска окажутся владелец склада хранения Сара и ее клиент Ник, посещающий свой отсек в канун каждого Нового года. Но их вечер идет не по плану, так как они с Тринадцатым Доктором, а также ее компаньонами Яс и Дэном, оказываются заперты на складе во временной петле вместе с далеками. Смогут ли они избежать уничтожения и покинуть склад, чтобы встретить Новый год?

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя! Счастливых праздников!

Марина Григоренко