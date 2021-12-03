Каждый год работники в сфере юриспруденции отмечают свой профессиональный праздник.

Государственный праздник - День юриста - отмечается в Украине с 1997 года. Дата неизменна - 8 октября. В некоторых странах СНГ юристы также отмечают свой профессиональный праздник 3 декабря. УНИАН расскажет об истории праздника и предложит несколько вариантов оригинальных поздравлений.

Что такое День юриста

Это профессиональный праздник людей, которые занимаются юридической деятельностью. Его отмечают судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юрисконсультанты, правоведы. Эти люди отвечают за соблюдение прав и свобод граждан Украины. В этот день поздравляют с праздником знакомых с юридической профессией. Сотрудники соответствующих компании отмечают корпоративы.

История праздника

Профессия юриста зародилась в Древнем Риме. Первыми юристами были понтифики - жрецы, которые управляли делами религии и проводили суды. Несколько веков спустя сформировалась наука юриспруденция и появились первые судовые системы.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, под которыми рождаются самые счастливые люди: их всего три

Праздник День юриста в Украине был введен в 1997 году президентом Леонидом Кучмой. С тех пор он отмечается каждый год 8 октября. В этот день в 1016 году Ярослав Мудрый издал свод законов "Русская правда".

Работники юридической сферы отмечают и другие праздники:

4 июля - День судебного эксперта;

2 сентября - День нотариата;

1 декабря - День работников прокуратуры;

19 декабря - День адвокатуры.

Поздравления с Днем юриста

С днем юриста поздравляю

И желаю в праздник твой,

Чтоб в делах все было чисто,

И в душе царил покой.

Чтобы все дела решались

Без особенных проблем,

Все в работе удавалось,

И жилось на зависть всем!

***

Поздравляю с днем юриста,

Будь всегда ты оптимистом,

Пусть в делах все удается,

Никогда не устается,

На земле чтоб все законы

Были для тебя знакомы,

Лишь вперед всегда стремись,

Самый лучший ты юрист!

***

Всем юристам Украины —

Уваженье и почет.

Есть отличная причина

Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,

Удавалось всё легко.

Юридическое братство

Пусть летает высоко!

Вас также может заинтересовать:

Автор: Екатерина Пулатова