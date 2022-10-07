Что можно делать 7 октября, а от каких действий лучше отказаться - узнайте в материале УНИАН.

Фекла происходила из знатного рода, была обращена ко Христу апостолом Павлом. Дала обет остаться невинной, несмотря на то, что мать уже нашла для нее жениха. Мать разгневалась на Феклу, избила ее и отдала на сожжение. Господь спас девушку и она отправилась с апостолом Павлом в Антиохию.

Там один из жителей хотел жениться на Фекле, девушка отказала ему, за это он донес на нее язычникам. Святую обрекли на пытки дикими зверями, но животные не коснулись ее. Тогда Фекла отправилась в Селевкию Исаврийскую, где жила до глубокой старости.

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В честь первомученицы и равноапостольной, которая обратила многих идолопоклонников ко Христу, сегодня отмечается народный праздник 7 октября - Фекла Заревница.

Православный праздник 7 октября - день памяти преподобного Никандра

Никандр родился в Псковской губернии, с малых лет полюбил Священные Книги, вел благочестивый образ жизни и молился Господу. Когда отец Никандра умер, мать продала все имущество и ушла в монастырь, а мальчик поселился один в болотистой местности между Псковом и Порховом, где совершил подвиг иноческой жизни.

Он не хотел прославления, поэтому дважды покидал пустыню, если люди отдавали ему почести. Несколько раз Никандр страдал от насилия - или от бандитов, или от крестьян, которые принимали его за поджигателя. Благодаря посту, молитвам и скромной жизни, достиг Никандр дара просветления и чудотворения. Скончался в 1581 году.

Праздник 7 октября - день памяти Галактиона Вологодского

Галактион был сыном знатного боярина, в детстве обучился сапожному делу, тем же зарабатывал на жизнь. Женился на девушке из простой семьи, но вскоре овдовел. Из-за того, что в юные годы Галактиона царь лишил его отца языка, сам мальчик вынужден был скрываться. В юности он решил, что нужно посвятить себя Богу.

Выпросил у местных жителей место на реке Поденке, окопал ров, поставил келью и подвизался в посте, молитве и сапожном деле. Заработок делил на три части: себе, бедным и Богу. Носил тяжелые вериги, часто приковывал себя цепью к стене и не спал - только дремал.

Галактион помогал бедным и богатым, вызывал дождь, давал советы. Предсказал многие события, в том числе, бедствия от ляхов и литовцев в 1612 году. Горожане не послушали Галактиона, когда он советовал помолиться Богу и попросить о защите. Когда враги напали, город был разрушен и многие убиты. Галактиона избили так, что он лишился чувств и вскоре скончался.

Приметы 7 октября

если заниматься рукоделием в этот день - год будет удачным в финансовом плане;

гром 7 октября - зима будет короткой, мягкой и бесснежной;

солнце взошло высоко и светит ярко - к изменениям погоды.

Что сегодня нельзя делать

Как и в любой другой церковный праздник, на Феклу нельзя ссориться, сплетничать и обижаться. Церковь запрещает страдать, иначе можно весь будущий год провести в печали, ни одно намеченное дело не окажется удачным. Также в этот день нежелательно принимать у себя гостей или самим ходить к кому-нибудь домой.

Что можно делать 7 октября

Наши предки в этот день начинали прясть. Считалось, что таким образом женщины привлекают в дом благополучие, удачу и деньги. Мужчины устраивали праздники и гуляния, а вечером зажигали огонь и молотили зерно.

Есть интересный старинный обряд на Феклу: ночью в открытое окно просуньте пирожок. Никто его не забирает - замуж в будущем году вы не выйдете. Если пирожок схватила холодная рука - брак будет несчастливым. Теплая - муж окажется верным, преданным и любящим.

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