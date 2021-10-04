Праздник Покров Пресвятой Богородицы подарит нам дополнительный выходной.

В середине октября украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы – один из важнейших православных праздников. Эта дата является особенной для Украины, ведь Покрову очень любили и широко отмечали запорожские казаки. Важность праздника для нашей страны подчеркивается ещё и тем, что его дата объявлена выходным днем.

С Покровом пресвятой Богородицы также совпадает молодой праздник День защитника Украины.

Покров Пресвятой Богородицы: когда отмечается

Этот праздник является непереходящим и ежегодно отмечается 14 октября. В этом году он выпадает на четверг и подарит нам дополнительный выходной. Пятница 15 октября также будет нерабочей, однако её нужно будет отработать в субботу 23 октября.

Покров Пресвятой Богородицы: история

По преданию, в 10 веке Константинополь окружили враги, а его жители начали молиться Богородице о спасении. После этого людям явилась Матерь Божья в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Она накрыла людей платком с головы, что спасло жителей. На следующий день захватчики оставили город.

Украинские казаки очень уважительно относились к Богородице и к празднику Покровы. В честь этого праздника они построили одноименную церковь в Запорожской Сечи, а также избирали гетьмана 14 октября. В народе праздник получил название Казацкая Покрова.

Покров Пресвятой Богородицы: как отмечается, приметы дня

Покров считается днем прихода зимы. К этой дате часто начинаются первые заморозки. К 14 октября собирают весь урожай, а скот уже не выгоняют на пастбище. В этот день стоит посетить церковную службу и прочесть молитву Богородице.

Читайте такжеВыходные дни октября 2021 в Украине: сколько будем работать и отдыхать в этом месяцеНа Покров принято накрывать стол и устраивать посиделки. На праздничный стол ставят блины, караваи, пирожки с калиной. В этот день существует традиция сжигать старую ненужную одежду, чтобы прогнать несчастья и болезни.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается удачным для свадьбы. Заключенный в эту дату брак будет крепким и счастливым. По приметам, снег на Покрову обещает скорое пополнение в семье.

Автор: Екатерина Пулатова