Сегодня, 9 октября, отмечается профессиональный праздник всех риелторов. Риэлторы – это специалисты в сфере продажи недвижимости. Он помогает клиенту подобрать жилье, отвечающее его нуждам, а также помогает оформить сделку. В свой праздник риелторы получают подарки и поздравления от руководства, коллег, друзей и благодарных клиентов.
День риэлтора: история праздника
День риэлтора был учрежден в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. Отмечается он ежегодно 9 октября, на следующую дату после Дня юриста.
С Днем риэлтора: поздравления в стихах и прозе
Двушку, трёшку, дом кирпичный,
Всё продашь без лишних слов,
Ведь риэлтор ты отличный,
Всем с жильём помочь готов.
Пусть гордится Украина
Таким грамотным спецом,
И в большом объёме гривны
Твоим правят кошельком!
***
В День риелтора желаю,
Сделок чтоб было горой,
Всё что в жизни начинаешь —
Всё легко прошло с тобой!
Адекватных лишь клиентов,
И довольных, как всегда,
Самых радостных моментов,
Жизни долгой для тебя!
***
С днем риэлтора поздравить
От души тебя спешу,
Больше выгодных контрактов
Пожелать тебе хочу.
Пусть комиссию клиенты
Щедро платят, от души,
Будут пусть твои все сделки
Выигрышны, хороши.
***
Недвижимость — это прекрасно,
Ведь деньги приносит она!
Ты лучший риелтор, все ясно,
Пусть знает об этом страна!
Желаю успехов, везения,
И сделок как можно крупней!
Пускай же твой дар убеждения
Поможет продать все скорей!
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Поздравляю с Днём риэлтора Украины. Желаю хватки хищника в своём деле, крупных сделок на условиях большой выгоды, громких успехов на протяжении всей деятельности, чистой и высокой репутации самого лучшего специалиста по недвижимости.
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Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю больших профессиональных успехов, сговорчивых клиентов, огромных сделок и головокружительной прибыли. Здоровья, крепких нервов, прекрасного настроения и много радости!
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Поздравляю с Днём риэлтора Украины и хочу пожелать удачных сделок, больших перспектив и несомненного профессионализма. Желаю всегда быть в выигрыше, ловить волну счастья, быть вне конкуренции в своём деле и гордиться достижениями в своей жизни.