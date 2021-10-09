В День риэлтора получают поздравления все специалисты по продаже квартир.

Сегодня, 9 октября, отмечается профессиональный праздник всех риелторов. Риэлторы – это специалисты в сфере продажи недвижимости. Он помогает клиенту подобрать жилье, отвечающее его нуждам, а также помогает оформить сделку. В свой праздник риелторы получают подарки и поздравления от руководства, коллег, друзей и благодарных клиентов.

День риэлтора: история праздника

День риэлтора был учрежден в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. Отмечается он ежегодно 9 октября, на следующую дату после Дня юриста.

С Днем риэлтора: поздравления в стихах и прозе

Двушку, трёшку, дом кирпичный,

Всё продашь без лишних слов,

Ведь риэлтор ты отличный,

Всем с жильём помочь готов.

Пусть гордится Украина

Таким грамотным спецом,

И в большом объёме гривны

Твоим правят кошельком!

***

В День риелтора желаю,

Сделок чтоб было горой,

Всё что в жизни начинаешь —

Всё легко прошло с тобой!

Адекватных лишь клиентов,

И довольных, как всегда,

Самых радостных моментов,

Жизни долгой для тебя!

***

С днем риэлтора поздравить

От души тебя спешу,

Больше выгодных контрактов

Пожелать тебе хочу.

Пусть комиссию клиенты

Щедро платят, от души,

Будут пусть твои все сделки

Выигрышны, хороши.

***

Недвижимость — это прекрасно,

Ведь деньги приносит она!

Ты лучший риелтор, все ясно,

Пусть знает об этом страна!

Желаю успехов, везения,

И сделок как можно крупней!

Пускай же твой дар убеждения

Поможет продать все скорей!

***

Поздравляю с Днём риэлтора Украины. Желаю хватки хищника в своём деле, крупных сделок на условиях большой выгоды, громких успехов на протяжении всей деятельности, чистой и высокой репутации самого лучшего специалиста по недвижимости.

***

Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю больших профессиональных успехов, сговорчивых клиентов, огромных сделок и головокружительной прибыли. Здоровья, крепких нервов, прекрасного настроения и много радости!

***

Поздравляю с Днём риэлтора Украины и хочу пожелать удачных сделок, больших перспектив и несомненного профессионализма. Желаю всегда быть в выигрыше, ловить волну счастья, быть вне конкуренции в своём деле и гордиться достижениями в своей жизни.

С Днем риэлтора: поздравления в картинках

Автор: Екатерина Пулатова