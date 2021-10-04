Сегодня, 4 октября, ряд стран отмечает Международный день врача.
Читайте такжеВыходные дни октября 2021 в Украине: сколько будем работать и отдыхать в этом месяцеДата праздника не является фиксированной, но принято, что каждый год чествование врачей происходит в первый понедельник октября.
Международный день врача неофициальный праздник, ведь на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в списках праздников этого дня нет.
Официальный праздник или нет, однако в этот день все врачи заслуженно получают поздравления и слова благодарности от пациентов за их тяжелую и ответственную работу.
Чтобы облегчить поиск необходимых благодарственных слов, УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем врача в стихах, прозе и картинках.
День врача - поздравительные стихи и открытки
***
В Международный день врача
Желаю всем дарить здоровье,
И день за днем, других леча,
Мир наполнять своей любовью!
Ты развивай карьеру вверх,
Лишь благодарность получая,
Ведь ты легко излечишь всех —
Я так не думаю, я знаю!
***
Пусть подарит День врача
Свет, добро, терпение,
А успехи осенят
Все твои стремления!
В каждом дне тепло живёт,
Радость и надежда,
Без сомнений и невзгод
Жизнь течёт, как речка!
***
В Международный день врача
Вам пожелать хочу тепла,
Здоровья больше и любви,
Всегда чтоб пациенты шли,
Чтоб искренне благодарили,
Чтоб Вы еще лет 100 прожили!
Священна ведь работа Ваша,
Пускай приносит деньги, счастье!
***
Всем, кто клятву Гиппократа
Дал навек перед судьбой,
Пожелаю я зарплаты
Сногсшибательно большой!
Благодарных пациентов,
Коллектива лучше всех,
И рабочие моменты
Пусть преследует успех!
***
В День врача заботы прочь, лечим позитивно,
Ко всем, кому должны помочь
Подходим креативно.
Лечим лаской и заботой,
Улыбаемся охотно,
Чтоб потом еще весь год
Помогать всем без забот.
Пусть у всех врачей на свете
Будут семьи, будут дети,
Пусть здоровье крепче будет,
Пациенты ценят, любят.
***
Поздравляю с Днём врача!
Пусть бьёт счастье, как родник,
Будет радость отмечать
Каждый прожитый ваш миг.
Пусть в профессии везёт,
Ждут почёт и уважение,
И карьерный яркий взлёт,
Свет, тепло и вдохновение!
Поздравления с Днем врача в прозе
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Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.
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Столько спасенных жизней за Вашей спиной, столько опасных моментов, когда одерживали победу и буквально с того света забирали душу. Спасибо за хорошую работу, за преданность профессии и за доброе сердце. С днем врача!
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Поздравляю Вас с Днем врача! Ваша профессия настолько важна, что не должна быть недооценённой, особенно в этот непростой период. От всего сердца желаю здоровья, бодрости духа, новых знаний, карьерного роста, чтобы пациенты уважали, хвалили, любили и благодарили!
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Одна из благороднейших профессий на свете — профессия врача. Пусть вам праздник принесёт радость, уверенность в себе и благополучие в жизни. Обладайте чувством собственного достоинства и служите на благо человечеству. Будьте здоровы и счастливы!
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