В первый понедельник октября во всем мире отмечают Международный день врача.

Сегодня, 4 октября, ряд стран отмечает Международный день врача.

Читайте такжеВыходные дни октября 2021 в Украине: сколько будем работать и отдыхать в этом месяцеДата праздника не является фиксированной, но принято, что каждый год чествование врачей происходит в первый понедельник октября.

Международный день врача неофициальный праздник, ведь на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в списках праздников этого дня нет.

Официальный праздник или нет, однако в этот день все врачи заслуженно получают поздравления и слова благодарности от пациентов за их тяжелую и ответственную работу.

Чтобы облегчить поиск необходимых благодарственных слов, УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем врача в стихах, прозе и картинках.

День врача - поздравительные стихи и открытки

***

В Международный день врача

Желаю всем дарить здоровье,

И день за днем, других леча,

Мир наполнять своей любовью!

Ты развивай карьеру вверх,

Лишь благодарность получая,

Ведь ты легко излечишь всех —

Я так не думаю, я знаю!

***

Пусть подарит День врача

Свет, добро, терпение,

А успехи осенят

Все твои стремления!

В каждом дне тепло живёт,

Радость и надежда,

Без сомнений и невзгод

Жизнь течёт, как речка!

***

В Международный день врача

Вам пожелать хочу тепла,

Здоровья больше и любви,

Всегда чтоб пациенты шли,

Чтоб искренне благодарили,

Чтоб Вы еще лет 100 прожили!

Священна ведь работа Ваша,

Пускай приносит деньги, счастье!

***

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

***

В День врача заботы прочь, лечим позитивно,

Ко всем, кому должны помочь

Подходим креативно.

Лечим лаской и заботой,

Улыбаемся охотно,

Чтоб потом еще весь год

Помогать всем без забот.

Пусть у всех врачей на свете

Будут семьи, будут дети,

Пусть здоровье крепче будет,

Пациенты ценят, любят.

***

Поздравляю с Днём врача!

Пусть бьёт счастье, как родник,

Будет радость отмечать

Каждый прожитый ваш миг.

Пусть в профессии везёт,

Ждут почёт и уважение,

И карьерный яркий взлёт,

Свет, тепло и вдохновение!

Поздравления с Днем врача в прозе

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Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.

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Столько спасенных жизней за Вашей спиной, столько опасных моментов, когда одерживали победу и буквально с того света забирали душу. Спасибо за хорошую работу, за преданность профессии и за доброе сердце. С днем врача!

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Поздравляю Вас с Днем врача! Ваша профессия настолько важна, что не должна быть недооценённой, особенно в этот непростой период. От всего сердца желаю здоровья, бодрости духа, новых знаний, карьерного роста, чтобы пациенты уважали, хвалили, любили и благодарили!

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Одна из благороднейших профессий на свете — профессия врача. Пусть вам праздник принесёт радость, уверенность в себе и благополучие в жизни. Обладайте чувством собственного достоинства и служите на благо человечеству. Будьте здоровы и счастливы!

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Автор: Виолетта Орлова