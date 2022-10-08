Что можно делать 8 октября, а от каких действий лучше отказаться - узнайте в материале УНИАН.

Сергий родился в 1314 году в селе Варницы в знатной и благочестивой семье. Еще в утробе матери славил Господа, шевелясь во время литургии. С первых дней жизни постился - по средам и пятницам не пил молока матери, мясо не ел всю жизнь.

В семь лет родители отдали его учиться грамоте, но она ему не давалась. Преуспел в науках Сергий только после того, как один монах помолился за него. С тех пор мальчик решил, что юношеские радости ему чужды, и посвятил себя Богу.

Когда родители Сергия переселились в Радонеж, мальчик захотел уйти в монастырь, но его не пустили. После смерти родителей Сергий выбрал себе место в глухом лесу и поселился там с братом, выкопал пещеру, построил деревянную церковь и келью. Брат Сергия Стефан вскоре ушел в монастырь, а Сергий принял иноческий постриг и всецело посвятил себя трудам и молитве.

Видео дня

Со временем количество иноков в обители увеличивалось, Сергия назначили игуменом, появился крест, грамота и другие обязательные атрибуты монастыря. Радонежский удостоился дара чудотворений и предсказал многие события в жизни государства. Помогал людям и делом, и советом. За свою жизнь основал еще множество монастырей. Скончался в 1452 году, мощи его были обретены нетленными.

В честь памяти Сергия Радонежского сегодня отмечается народный праздник 8 октября - "Капустки" или "Курятник".

Православный праздник 8 октября - день памяти Евфросинии Александрийской

Девушка жила в V веке, происходила от знатного рода. В 12 лет лишилась матери, отец воспитал ее в строгих христианских обычаях и благочестии. Отец хотел выдать дочь замуж и отправился в монастырь за благословением, но монахи прославляли девство.

Евфросиния так полюбила иночество, что тайно постриглась в монахи, надела мужское платье и поступила в мужской монастырь. Отец искал утешения у монахов, в связи с пропажей дочери. Однажды даже пришел на исповедь к самой Евфросинии, но не узнал ее.

Девушка 38 лет жила в обители, перед смертью встретилась с отцом и открылась ему. После кончины Евфросинии отец продал все имущество и поселился в той же кельи, где жила его дочь.

Приметы 8 октября

наши предки считали, что именно с этого дня наступают холода;

не все листья опали с деревьев - зима придет нескоро;

появились снегири - ждите снегопада;

неподалеку от дома села ворона - к несчастью.

Что сегодня нельзя делать

Как и в любой другой церковный праздник, сегодня нельзя ссориться, сплетничать и завидовать. Кроме этого, церковь запрещает:

поднимать с земли найденные предметы;

употреблять мясо;

отказывать в помощи нуждающимся;

неопрятно выглядеть.

Что можно делать 8 октября

Православная церковь рекомендует в этот день совершать только добрые дела, избегая негатива. Предки наши 8 октября резали кур на продажу, поэтому праздник называется "Курятник". Также готовили блюда из кур - супы и пироги, резали капусту.

Вас также могут заинтересовать новости: