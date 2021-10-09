Сегодня почитается память великого святого Иоанна Богослова.

Иоанн был учеником Христовым, именно ему, вместе со святым Петром, на Тайной вечере Господь открыл имя предателя и он единственный из апостолов, кто был у креста Господня.

Читайте такжеИменины 9 октября: у кого День ангела и какое имя дать ребенкуТак как Христос доверил ему свою матерь, до Успения Пресвятой Богородицы Иоанн Богослов не отлучался из Палестины, а затем уехал на Ефес, где читал проповеди. В те времена, когда император Домициан открыл гонение на христиан, Иоанна пытались отравить, а затем бросили в чан с кипящим маслом, но святой остался жив. Видя эти чудеса, многие люди уверовали во Христа, а Домициан приказал отправить Иоанна на остров в заключение.

По пути святой совершил многие чудеса и многих обратил в христианство. Именно в заключении Иоанн написал книгу "Откровение". После смерти императора Иоанн вернулся в Ефес и создал свое Евангелие. Скончался в возрасте 105 лет.

В честь великого апостола и ученика Христова сегодня отмечается народный праздник 9 октября.

Православный праздник 9 октября - день памяти Ефрема Перекопского

Ефрем рос в благочестивой семье и с самого детства чувствовал тягу к иноческой жизни. Достигнув совершеннолетия, он тайно покинул дом и принял монашеский постриг. Сначала он стал настоятелем обители, а затем удалился на берег озера, где вместе с братией построил свою.

Из-за того, что монастырь находился на болотистой местности, Ефрем был вынужден рыть каналы, из-за этого его прозвали Ефремом Перекопским. Трудился святой больше всех: пек хлеб, носил воду, колол дрова и молол рожь. Умер 80 летним старцем.

Приметы 9 октября

сколько увидел на небе аистов - столько хороших новостей получишь;

листья с вишни облетели полностью - скоро наступит зима;

солнце скрылось за тучами - к дождю;

пошел дождь со снегом - январь будет теплым.

Что сегодня нельзя делать

Как в любой другой праздник, 9 октября запрещено ругаться и сквернословить, иначе можно накликать беду. Кроме того, церковь запрещает сегодня выходить на улицу пьяными - считается, что в таком состоянии человек не способен противостоять нечисти, которая легко затянет его в омут проблем.

Что можно делать 9 октября

Наши предки считали, что весь день нужно молиться Иоанну Богослову о здравии и благополучии. Для этого в домах зажигали печь и всей семьей грелись, а также готовили еду. На улицу после 21:00 выходить нельзя, иначе все накопленные блага улетучатся.

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Автор: Кристина Кащавцева