1 октября православные верующие чтут память нескольких святых.

Сегодня христианская церковь призывает чтить память мученицы Ариадны. Девушка жила во II веке и была рабой язычника. Однажды правитель устроил языческий праздник в честь рождения сына, Ариадну заставили отмечать торжество. Девушка отказалась быть причастной к празднику идолопоклонников и за это подверглась многим мучениям. Когда ее выпустили из темницы, Ариадна отправилась в пустыню, где и умерла.

В честь этой святой сегодня отмечается народный праздник 1 октября - Арина осенняя.

Православный праздник 1 октября - день памяти преподобного Евмения

Читайте также1 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМолодой человек жил в VII веке на острове Крит и был епископом. С молодых лет мужчина верил в Господа, вел благочестивую жизнь и старался помогать бедным. Раздавал свое имущество, давал советы и проповедовал христианство. Однажды за сопротивление монофелитам его сослали в Фиваиду, где он и скончался.

Какой сегодня праздник 1 октября - день памяти святителя Аркадия

Святитель Аркадий жил в Новгороде в XII веке. Вел строгую подвижническую жизнь и вскоре стал епископом монастыря. За период своего присутствия епископом в Новгороде он перенес много смутных времен. Ему приходилось мирить и народ, и князей, улаживать конфликты. Скончался святой Аркадий самостоятельно, а горожане очень скорбели по нем.

Приметы 1 октября

какая погода на Ирину - такой она будет и 1 апреля;

птицы не спешат улетать - зима наступит нескоро;

высокий сорняк вырос - зимой будет много снега.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически нельзя лениться, иначе зимой останетесь без денег. Переживать и страдать также не рекомендуется, лучше настроиться позитивно и попросить у святых то, что вы хотите. Но не просите больше положенного - накажут за жадность.

Что можно делать 1 октября

В этот день принято заваривать шиповник, делать из него чаи или целебные отвары. Также из шиповника можно делать варенье на зиму, чтобы уберечься от простуд.

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Автор: Кристина Кащавцева