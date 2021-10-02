Сегодня православная церковь вспоминает трех святых мучеников.

Трофим, Савватий и Дормидонт жили в III веке и пострадали во время гонения на христиан. Однажды язычники отмечали праздник Антиохии Писидийской, а Трофим и Савватий смотрели на них с сожалением - хотели, чтобы Господь вывел иноверцев на путь истинный.

Читайте такжеИменинники 2 октября: кто отмечает именины сегодняВерующих схватили и отправили к правителю Аттику. Долго мучили, заставляя отречься от Христа. Савватий от пыток скончался, а Трофима отправили к императору Дионисию, где стали мучить более изощренно. Святой выдержал, его бросили в темницу и там его стал навещать сенатор Дормидонт. Император узнал об этом и приказал подвергнуть пыткам обоих христиан. Православные выдержали, тогда их убили мечом.

Сегодня в честь памяти мужества святых отмечается народный праздник 2 октября - Трофимовы вечерки.

Православный праздник 2 октября - день памяти преподобного Алексия.

Преподобный Алексий был старцем в Зосимовой пустыне и одарил его Господь многими чудесными дарами. Алексий был мудрым, смиренным, вел благочестивый образ жизни. Именно с его легкой руки Тихон Московский стал патриархом. Алексий всю свою жизнь посвятил Господу, многих наставлял на путь православия и всячески помогал уверовать во Христа.

Приметы 2 октября

листья с березы падают не полностью - зима будет суровой;

гром гремит 2 октября - зимой снега не будет;

иней с утра - к спокойной и теплой осени.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено лениться и бездельничать. Церковь утверждает, что состояние прострации - грех, а работа - путь к Богу. Также нежелательно передавать что-либо соседям, даже соль.

Что можно делать 2 октября

Наши предки считали, что нет лучшего времени, чтобы начать собирать мед с пасеки. Также в старину именно со 2 октября начинались вечерние гуляния, где молодые парни и девушки могли подобрать себе спутника жизни.

Девицы также проводили простой обряд на суженого - нужно было несколько минут пристально смотреть в глаза тому, кто нравится. Именно этот человек и станет вашим мужем.

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Автор: Кристина Кащавцева