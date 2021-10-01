В День учителя все школьные педагоги получают поздравления и подарки.

Ежегодно в первое воскресенье октября отмечается День учителя – важный праздник, который чтит нелегкий труд учителей. Праздник впервые начали отмечать в Советском Союзе. В 1994 году ООН и ЮНЕСКО учредили ещё один профессиональный праздник педагогов – Международный день учителя.

Мы с детства помним этот праздник по веселой традиции, когда в последнюю пятницу перед праздником в школах устраивают "День самоуправления". В День учителя педагогов поздравляют близкие и родные, а также родители учеников. Им дарят букеты, цветы и подарки, а также отправляют красивые стихи и открытки с Днем учителя.

С Днем учителя: поздравления в стихах

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

Хотим сказать Вам много добрых слов.

Здоровья, мира, радости желаем,

Пусть в доме Вашем будет лишь любовь!

Спасибо за заботу, вдохновенье,

Поддержку даже в самый трудный час,

За Ваше бесконечное терпенье,

За то, что чутко понимали нас.

Желаем продвиженья и успехов,

Признанья, благодарности, тепла.

И чтобы Ваша нужная работа

Лишь только уважаема была!

***

Последний звонок или первый —

Очень много их в жизни у вас.

Замечательный, точный и верный —

День Учителя — праздник сейчас!

Редко мы успеваем поздравить,

А порой забываем совсем.

Вы нам вправе и двойку поставить,

Отчего же прощаете всем?

***

Наш уважаемый учитель,

Добра и мудрости хранитель,

Сегодня праздник ваш законный,

И мы спешим поздравить скромно.

Желаем крепкого терпенья

И от работы вдохновенья,

Учеников всегда прилежных,

И чтоб сбывались все надежды!

***

Учителям — земной поклон

И бесконечное почтенье

За силы, отданные нам,

За вашу помощь в обучении.

Удачи и здоровья вам,

Открытий новых, вдохновения.

Не опустеет пусть карман

И не кончается терпение.

***

Быть учителем — работа,

Или все-таки призванье?

Сразу так и не ответишь...

Очень сложное заданье!

День за днем вы терпеливо

Детям знания даете,

Свет добра и просвещенья,

На урок идя, несете.

Этот день — он ваш всецело,

День учителя и друга.

Нет профессии важнее,

Нет ― от севера до юга.

***

Вам спасибо за старания,

С вами стали мы умней.

В День всемирный поздравляем,

Славим всех учителей.

Сил желаем, вдохновения,

Знаний свет нести всегда,

С вами вместе мы проводим

В школе лучшие года.

***

С Днём учителя! Пусть радость

Не оставит ни на миг,

Пусть улыбка вдохновляет,

Как прилежный ученик.

Будет пусть здоровье крепким

И нервишки не сдают,

Дети пусть вам радость дарят,

Только позитив несут.

***

Учителям желаем в этот праздник

Железной стойкости и самых крепких сил,

Чтоб дети понимали вас прекрасно,

И труд ваш много пользы приносил.

К профессии большое уваженье

Чтоб с каждым годом только лишь росло,

Уроки поднимали настроенье,

А школьники дарили вам тепло!

***

Я поздравляю всех учителей,

Что помогают детям стать умней,

Что вовремя дают совет.

Пусть Бог хранит вас от всех бед,

Дает здоровье и терпенье,

И посылает вдохновенье.

Спокойно годы пусть идут.

Спасибо за нелегкий труд!

С Днем учителя: поздравления в прозе

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

***

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийДорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Пускай ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас ценят и уважают! Желаем вам крепкого здоровья, блестящих успехов и множество радостных событий!

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Поздравляю со Днём учителя! Желаю здоровья и сил, терпения и мудрости, мужества и уверенности, целеустремлённости и отсутствия усталости. Пусть каждый Ваш урок будет интересным, пусть каждый Ваш день будет счастливым, пусть каждая Ваша мечта будет исполнимой!

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Поздравляю с Днем учителя. От всей души хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма в деятельности, чудесного настроения и блестящих перспектив.

С Днем учителя: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова