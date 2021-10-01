Ежегодно в первое воскресенье октября отмечается День учителя – важный праздник, который чтит нелегкий труд учителей. Праздник впервые начали отмечать в Советском Союзе. В 1994 году ООН и ЮНЕСКО учредили ещё один профессиональный праздник педагогов – Международный день учителя.
Мы с детства помним этот праздник по веселой традиции, когда в последнюю пятницу перед праздником в школах устраивают "День самоуправления". В День учителя педагогов поздравляют близкие и родные, а также родители учеников. Им дарят букеты, цветы и подарки, а также отправляют красивые стихи и открытки с Днем учителя.
С Днем учителя: поздравления в стихах
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Хотим сказать Вам много добрых слов.
Здоровья, мира, радости желаем,
Пусть в доме Вашем будет лишь любовь!
Спасибо за заботу, вдохновенье,
Поддержку даже в самый трудный час,
За Ваше бесконечное терпенье,
За то, что чутко понимали нас.
Желаем продвиженья и успехов,
Признанья, благодарности, тепла.
И чтобы Ваша нужная работа
Лишь только уважаема была!
***
Последний звонок или первый —
Очень много их в жизни у вас.
Замечательный, точный и верный —
День Учителя — праздник сейчас!
Редко мы успеваем поздравить,
А порой забываем совсем.
Вы нам вправе и двойку поставить,
Отчего же прощаете всем?
***
Наш уважаемый учитель,
Добра и мудрости хранитель,
Сегодня праздник ваш законный,
И мы спешим поздравить скромно.
Желаем крепкого терпенья
И от работы вдохновенья,
Учеников всегда прилежных,
И чтоб сбывались все надежды!
***
Учителям — земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.
***
Быть учителем — работа,
Или все-таки призванье?
Сразу так и не ответишь...
Очень сложное заданье!
День за днем вы терпеливо
Детям знания даете,
Свет добра и просвещенья,
На урок идя, несете.
Этот день — он ваш всецело,
День учителя и друга.
Нет профессии важнее,
Нет ― от севера до юга.
***
Вам спасибо за старания,
С вами стали мы умней.
В День всемирный поздравляем,
Славим всех учителей.
Сил желаем, вдохновения,
Знаний свет нести всегда,
С вами вместе мы проводим
В школе лучшие года.
***
С Днём учителя! Пусть радость
Не оставит ни на миг,
Пусть улыбка вдохновляет,
Как прилежный ученик.
Будет пусть здоровье крепким
И нервишки не сдают,
Дети пусть вам радость дарят,
Только позитив несут.
***
Учителям желаем в этот праздник
Железной стойкости и самых крепких сил,
Чтоб дети понимали вас прекрасно,
И труд ваш много пользы приносил.
К профессии большое уваженье
Чтоб с каждым годом только лишь росло,
Уроки поднимали настроенье,
А школьники дарили вам тепло!
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Я поздравляю всех учителей,
Что помогают детям стать умней,
Что вовремя дают совет.
Пусть Бог хранит вас от всех бед,
Дает здоровье и терпенье,
И посылает вдохновенье.
Спокойно годы пусть идут.
Спасибо за нелегкий труд!
С Днем учителя: поздравления в прозе
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
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Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийДорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Пускай ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас ценят и уважают! Желаем вам крепкого здоровья, блестящих успехов и множество радостных событий!
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Поздравляю со Днём учителя! Желаю здоровья и сил, терпения и мудрости, мужества и уверенности, целеустремлённости и отсутствия усталости. Пусть каждый Ваш урок будет интересным, пусть каждый Ваш день будет счастливым, пусть каждая Ваша мечта будет исполнимой!
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Поздравляю с Днем учителя. От всей души хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма в деятельности, чудесного настроения и блестящих перспектив.