Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо

Такая подлива отлично дополнит любой гарнир: то ли обычные макароны, то ли каша.

Подлива с мяса подойдет к любому гарниру. Можно приготовить кашу из круп, картофельное пюре или макароны. Любому гарниру такая подлива придаст прекрасный вкус.

Подлива с мясом

Говядина - 900 г

Вода - 4 ст.

Сахар

Лук репчатый - 2-3 шт.

Соус томатный - 1-2 ст. л.

Мука - 2 ст. л.

Смалец (или кулинарный жир, топленое или сливочное масло) - 2 ст. л.

Бульон - 3 половника

Специи (соль, черный перец, перец горошком, лавровый лист) - по вкусу

Масло растительное

Мясо нарезать небольшими кусочками. На сковороде на растительном масле быстро обжарить говядину до румяной корочки. Переложить мясо в посуду для тушения с толстым дном.

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В том же масле пассеровать лук, слегка посыпав сахаром. Добавить лук к мясу. Хорошо поперчить, влить 4-5 стакана воды. Томить на небольшом огне примерно 40 минут.

Отдельно на сковороде растопить жир, всыпать муку и жарить, помешивая, до потемнения массы.

После того, как муку обжарили, сразу влить из кастрюли 3 половника бульона и быстро размешать лопаткой до образования однородной массы. Добавить полученный соус к мясу, перемешать. Затем положить лавровый лист, перец горошком, томатный соус и посолить. И томить на небольшом огне, помешивая, еще 20-30 минут.

Мясная подлива без муки

Свинина мякоть - 800 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Томатная паста - 3 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле в посуде с толстым дном. Овощи нарезать любыми кусочками, добавить их к мясу и обжарить.

Влить в емкость воду, чтобы она покрыла мясо, и тушить его до готовности. Затем добавить томатную пасту и тушить еще 10 минут.

В конце приготовления добавить соль и перец по вкусу.

Подлива из куриного филе

Куриное филе - 300 г

Лук - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Сметана - 1 ст.л.

Вода - 1 ст.

Растительное масло - 30 г

Мука - 1 ч.л.

Соль - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки примерно одинакового размера.

Сковороду разогреть до горячего состояния и налить на нее немного растительного масла. Выложить на раскаленную сковороду нарезанное куриное филе и обжаривать его несколько минут на сильном огне до появления золотистой корочки.

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Тем временем очистить лук и морковь от кожуры. Лук нарезать, а морковь потереть на большой терке.

Измельченные овощи добавить в сковороду к мясу. Обжаривать все вместе 3-5 минут.

Затем добавить в сковороду немного воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне в течение 20 минут. Посолить и добавить специи по вкусу.

В конце тушения развести в отдельном стакане немного воды с мукой и сметаной. Все перемешать, чтобы не образовалось комочков. Вылить содержимое стакана в сковороду. Довести до кипения и выключить огонь. Подавать куриную подливу ее с любым гарниром.

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