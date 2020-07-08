Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо
Подлива с мяса подойдет к любому гарниру. Можно приготовить кашу из круп, картофельное пюре или макароны. Любому гарниру такая подлива придаст прекрасный вкус.
Подлива с мясом
- Говядина - 900 г
- Вода - 4 ст.
- Сахар
- Лук репчатый - 2-3 шт.
- Соус томатный - 1-2 ст. л.
- Мука - 2 ст. л.
- Смалец (или кулинарный жир, топленое или сливочное масло) - 2 ст. л.
- Бульон - 3 половника
- Специи (соль, черный перец, перец горошком, лавровый лист) - по вкусу
- Масло растительное
Мясо нарезать небольшими кусочками. На сковороде на растительном масле быстро обжарить говядину до румяной корочки. Переложить мясо в посуду для тушения с толстым дном.
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В том же масле пассеровать лук, слегка посыпав сахаром. Добавить лук к мясу. Хорошо поперчить, влить 4-5 стакана воды. Томить на небольшом огне примерно 40 минут.
Отдельно на сковороде растопить жир, всыпать муку и жарить, помешивая, до потемнения массы.
После того, как муку обжарили, сразу влить из кастрюли 3 половника бульона и быстро размешать лопаткой до образования однородной массы. Добавить полученный соус к мясу, перемешать. Затем положить лавровый лист, перец горошком, томатный соус и посолить. И томить на небольшом огне, помешивая, еще 20-30 минут.
Мясная подлива без муки
- Свинина мякоть - 800 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Томатная паста - 3 ст.л.
- Соль, перец - по вкусу
Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле в посуде с толстым дном. Овощи нарезать любыми кусочками, добавить их к мясу и обжарить.
Влить в емкость воду, чтобы она покрыла мясо, и тушить его до готовности. Затем добавить томатную пасту и тушить еще 10 минут.
В конце приготовления добавить соль и перец по вкусу.
Подлива из куриного филе
- Куриное филе - 300 г
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Сметана - 1 ст.л.
- Вода - 1 ст.
- Растительное масло - 30 г
- Мука - 1 ч.л.
- Соль - по вкусу
- Специи сухие - по вкусу
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки примерно одинакового размера.
Сковороду разогреть до горячего состояния и налить на нее немного растительного масла. Выложить на раскаленную сковороду нарезанное куриное филе и обжаривать его несколько минут на сильном огне до появления золотистой корочки.
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Тем временем очистить лук и морковь от кожуры. Лук нарезать, а морковь потереть на большой терке.
Измельченные овощи добавить в сковороду к мясу. Обжаривать все вместе 3-5 минут.
Затем добавить в сковороду немного воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне в течение 20 минут. Посолить и добавить специи по вкусу.
В конце тушения развести в отдельном стакане немного воды с мукой и сметаной. Все перемешать, чтобы не образовалось комочков. Вылить содержимое стакана в сковороду. Довести до кипения и выключить огонь. Подавать куриную подливу ее с любым гарниром.
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