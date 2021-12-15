Пользователи сети возмущены таким поступком.

В Киеве супермаркет нашел способ обойти запрет на использование пластиковых пакетов.

Об этом сообщила основательница общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская на своей странице в Facebook.

"Шах и мат, неудачники! Если бы между супермаркетами было устроено соревнование на самый креативный и антиэкологичный способ обойти закон про пакеты, то этот супермаркет получил бы золото. Антизолото", - написала Аратовская.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что покупателям вместо пакетов предлагают "авоськи" из пластика.

Читайте такжеВ Одесской области браконьеры застрелили лань из заповедного острова ЕрмаковРанее сообщалось, что в одном из украинских магазинов сняли на видео, как покупатель и продавщица поссорились из-за полиэтиленового пакета.

Запрет пластиковых пакетов

1 июня 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривень.

7 июня 2021 года Зеленский подписал закон о запрете в Украине пластиковых пакетов.

Автор: Виолетта Орлова