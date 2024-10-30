Киевщина работает над тем, чтобы каждый ветеран получал необходимую помощь, - Руслан Кравчено

Первые два ветеранских пространства были открыты в Броварах и Борисполе в конце августа этого года.

В Ирпене открыли уникальное инклюзивное пространство для ветеранов, их семей и семей павших Героев.

Об этом говорится в сообщении председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко в Facebook.

"Задача Президента Украины Владимира Зеленского - максимальная поддержка ветеранов. В области сегодня более 80 тысяч ветеранов и членов семей погибших и мы работаем над тем, чтобы каждый из них получал необходимую помощь", - отметил глава КОГА.

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Он подчеркнул, что каждый ветеранский хаб является единым пространством, где украинские защитники и их семьи могут получить комплексную помощь. В частности, психологическую, юридическую, реабилитацию и социализацию, поддержку бизнес-проектов.

"VETERAN SPACE. IRPIN" - совместный проект КОВА, Ирпенского городского совета и платформы "VETERAN. PRO" Министерства по делам ветеранов. Реализовали проект за счет меценатов. Помещение отремонтировали и обустроили представители ирпенского бизнеса. За счет города установили лестничный подъемник и закупили необходимую мебель. Благодарен ирпенской общине, которая активно включилась в реализацию такого проекта.

Ветеранам приходится проходить нелегкий путь адаптации к гражданской жизни. И мы должны сделать его максимально комфортным, без бюрократии, с конкретными, эффективными и оперативными решениями, какого бы вопроса это ни касалось.

Первые два ветеранских пространства мы открыли в Броварах и Борисполе в конце августа этого года. Туда с конкретными запросами уже обратились 574 ветерана или их родные. Поставил задачу перед всеми - решать каждый вопрос защитников и их семей. Перечень услуг, которые будем предоставлять в хабах, постоянно будем расширять. Потому что должны реагировать на все без исключения потребности защитников и их семей", - сообщил Кравченко.

Председатель Киевской ОГА также отметил, что вскоре такой хаб будет открыт в Белой Церкви.

"В перспективе хотим, чтобы такие ветеранские пространства были в каждом городе Киевщины", - подчеркнул Кравченко.

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