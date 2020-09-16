Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов.

Столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

«Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено», – сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ТСЖ и другим жилищным объединениям, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

«Специалисты «Киевтеплоэнерго» могут осмотреть исправность оборудования и систем. Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура», – отметил Виталий Кличко.

Киевский городской голова также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы (в этом году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках). Но и вводит новейшие технологии для содержания сетей.

«В новом отопительном сезоне «Киевтеплоэнерго» будет исследовать теплосети с помощью дронов с тепловизорами. Главная задача такой техники – оперативное выявление вероятных повреждений и слабых мест теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования», – сообщил Виталий Кличко.

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Автор: УНИАН